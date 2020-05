Асинхронные запросы и ответы Asynchronous Request-Reply Выполняйте серверную обработку не на внешнем узле, где серверная обработка должна быть асинхронной и когда интерфейс требует четкого ответа. Decouple backend processing from a frontend host, where backend processing needs to be asynchronous, but the frontend still needs a clear response. Обмен сообщениями Messaging

Отдельные серверные части для каждого интерфейса Backends for Frontends Создайте отдельные серверные службы, которые будут использоваться конкретными внешними приложениями или интерфейсами. Create separate backend services to be consumed by specific frontend applications or interfaces. Проектирование и реализация Design and Implementation

Распределительный блок Bulkhead Изоляция элементов приложения в пулах, чтобы в случае сбоя одного элемента остальные продолжали функционировать. Isolate elements of an application into pools so that if one fails, the others will continue to function. Устойчивость Resiliency

Хореография Choreography Позвольте каждой службе самостоятельно определять, когда и как обрабатывать бизнес-операцию, не создавая зависимостей от центрального оркестратора. Let each service decide when and how a business operation is processed, instead of depending on a central orchestrator. Обмен сообщениями Messaging, Производительность и масштабирование Performance and Scalability

Автоматическое выключение Circuit Breaker Обработка ошибок при подключении к удаленной службе или ресурсу, устранение которых может занять непредсказуемое количество времени. Handle faults that might take a variable amount of time to fix when connecting to a remote service or resource. Устойчивость Resiliency

Проверка утверждений Claim Check Разделение большого сообщения на схему проверки утверждений и полезную нагрузку, чтобы избежать перегрузки в канале сообщений. Split a large message into a claim check and a payload to avoid overwhelming a message bus. Обмен сообщениями Messaging

Компенсирующие транзакции Compensating Transaction Отмена работы с выполнением серии шагов, которые вместе определяют согласованную в конечном счете операцию. Undo the work performed by a series of steps, which together define an eventually consistent operation. Устойчивость Resiliency

Конкурирующие потребители Competing Consumers Несколько конкурирующих потребителей обрабатывают сообщения, полученные в одном канале обмена сообщениями. Enable multiple concurrent consumers to process messages received on the same messaging channel. Обмен сообщениями Messaging

Консолидация вычислительных ресурсов Compute Resource Consolidation Объединение нескольких задач и операций в единый вычислительный блок Consolidate multiple tasks or operations into a single computational unit Проектирование и реализация Design and Implementation

Источник событий Event Sourcing Использование инкрементируемого хранилища для сохранения всей последовательности событий, то есть всех действий с данными в домене. Use an append-only store to record the full series of events that describe actions taken on data in a domain. Управление данными Data Management, Производительность и масштабирование Performance and Scalability

Федеративная идентификация Federated Identity Делегирование проверки подлинности внешнему поставщику удостоверений. Delegate authentication to an external identity provider. Безопасность Security

Привратник Gatekeeper Защита приложений и служб с помощью выделенного экземпляра узла, который выполняет роль брокера между клиентами и приложением или службой, проверяет и очищает запросы, а также передает запросы и данные между ними. Protect applications and services by using a dedicated host instance that acts as a broker between clients and the application or service, validates and sanitizes requests, and passes requests and data between them. Безопасность Security

Geode Geodes Развертывайте серверные службы в нескольких географических узлах, каждый из которых может обслуживать любой клиентский запрос в любом регионе. Deploy backend services into a set of geographical nodes, each of which can service any client request in any region. Доступность Availability, Производительность и масштабирование Performance and Scalability

Выбор лидера Leader Election Метод координации действий для коллекции экземпляров, объединенных совместной задачей в распределенном приложении: один экземпляр выбирается в качестве лидера, который отвечает за управление другими экземплярами. Coordinate the actions performed by a collection of collaborating task instances in a distributed application by electing one instance as the leader that assumes responsibility for managing the other instances. Проектирование и реализация Design and Implementation, Устойчивость Resiliency

Материализованное представление Materialized View Создание предварительно заполненных представлений на основе данных из одного или нескольких хранилищ данных, когда данные не отформатированы для требуемых операций запросов. Generate prepopulated views over the data in one or more data stores when the data isn't ideally formatted for required query operations. Управление данными Data Management, Производительность и масштабирование Performance and Scalability

Очередь с приоритетом Priority Queue Запросы, отправляемые в службу, получают разные приоритеты. При этом запросы с высоким приоритетом принимаются и обрабатываются быстрее, чем запросы с низким приоритетом. Prioritize requests sent to services so that requests with a higher priority are received and processed more quickly than those with a lower priority. Обмен сообщениями Messaging, Производительность и масштабирование Performance and Scalability

Издатель/Подписчик Publisher/Subscriber Настройка в приложении возможности асинхронно объявлять событие для нескольких объектов-получателей без взаимозависимости между отправителями и получателями. Enable an application to announce events to multiple interested consumers asynchronously, without coupling the senders to the receivers. Обмен сообщениями Messaging

Повторные попытки Retry Механизм обработки ожидаемых временных сбоев, при котором приложение повторно подключается к службе или сетевому ресурсу, обращение к которым завершилось сбоем, не прерывая потока событий. Enable an application to handle anticipated, temporary failures when it tries to connect to a service or network resource by transparently retrying an operation that's previously failed. Устойчивость Resiliency

Планировщик, агент, контролер Scheduler Agent Supervisor Координируйте ряд действий в распределенном наборе служб и других удаленных ресурсов. Coordinate a set of actions across a distributed set of services and other remote resources. Обмен сообщениями Messaging, Устойчивость Resiliency

Последовательная передача Sequential Convoy Обработка набора связанных сообщений в определенном порядке без блокирования обработки других групп сообщений. Process a set of related messages in a defined order, without blocking processing of other groups of messages. Обмен сообщениями Messaging

Регулирование Throttling Контролируйте потребление ресурсов, используемых экземпляром приложения, отдельным клиентом или всей службой. Control the consumption of resources used by an instance of an application, an individual tenant, or an entire service. Доступность Availability, Производительность и масштабирование Performance and Scalability