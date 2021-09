Рекомендации по разработке платформы

10/22/2008

Чтение занимает 2 мин

K o S



В этой статье

В этом разделе приводятся рекомендации по проектированию библиотек, которые расширяют и взаимодействуют с .NET Framework. Цель состоит в том, чтобы помочь дизайнерам библиотек обеспечить согласованность и простоту использования API, предоставляя унифицированную модель программирования, которая не зависит от языка программирования, используемого для разработки. При разработке классов и компонентов, расширяющих .NET Framework, рекомендуется следовать этим рекомендациям по проектированию. Непоследовательная структура библиотеки негативно влияет на производительность разработки и не дорекомендует внедрения.

Рекомендации организованы в виде простых рекомендаций с префиксами,, Do Consider Avoid и Do not . Эти рекомендации предназначены для того, чтобы помочь дизайнерам библиотек классов понять компромиссы между различными решениями. Возможны ситуации, когда хорошая структура библиотеки требует соблюдения этих рекомендаций по проектированию. Такие случаи должны быть редкими, и важно иметь четкие и интересные причины для принятия решения.

Эти рекомендации взяты из руководства по проектированию для платформы книги: соглашения, идиомы и закономерности для многократно используемых библиотек .NET, 2-го выпуска, Крзисзтоф Квалина и Михаил Abrams).

в этом разделе

Рекомендации по именованию

Содержит рекомендации по именованию сборок, пространств имен, типов и членов в библиотеках классов.

Рекомендации по проектированию типов

Содержит рекомендации по использованию статических и абстрактных классов, интерфейсов, перечислений, структур и других типов.

Рекомендации по проектированию членов

Содержит рекомендации по проектированию и использованию свойств, методов, конструкторов, полей, событий, операторов и параметров.

Разработка с обеспечением расширяемости

Обсуждаются механизмы расширения, такие как создание подклассов, использование событий, виртуальные члены и обратные вызовы, а также объясняется, как выбрать механизмы, которые наилучшим образом соответствуют требованиям вашей платформы.

Правила разработки исключений

Описывает рекомендации по проектированию, созданию, генерации и перехвату исключений.

Рекомендации по использованию

Описывает рекомендации по использованию общих типов, таких как массивы, атрибуты и коллекции, поддержка сериализации и перегрузка операторов равенства.

Общие шаблоны разработки

Содержит рекомендации по выбору и реализации свойств зависимостей.

Части © 2005, 2009 Корпорация Майкрософт. Все права защищены.

Перепечатано с разрешения Pearson Education, Inc. из книги Инфраструктура программных проектов. Соглашения, идиомы и шаблоны для многократно используемых библиотек .NET (2-е издание), авторы: Кржиштоф Цвалина (Krzysztof Cwalina) и Брэд Абрамс (Brad Abrams). Книга опубликована 22 октября 2008 г. издательством Addison-Wesley Professional в рамках серии, посвященной разработке для Microsoft Windows.

См. также раздел