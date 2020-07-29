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Основы Azure

  • Схема обучения
  • 12 Модули
Начальный уровень
Разработчик
Архитектор решений
Администратор
Инженер по искусственному интеллекту
Бизнес-аналитик
Бизнес-пользователь
Инженер по анализу и обработке данных
Специалист по обработке и анализу данных
Azure
Портал Azure
Azure Resource Manager
Служба хранилища
Виртуальные машины

Вы заинтересовались облаком, но не знаете, какую именно пользу оно может вам принести? Вам стоит начать с этой схемы обучения.

В этой схеме обучения рассматриваются следующие темы:

  • основные понятия, связанные с облачными вычислениями: высокий уровень доступности, масштабируемость, эластичность, гибкость, отказоустойчивость и аварийное восстановление;
  • преимущества облачных вычислений в Azure: как с их помощью можно сэкономить время и деньги;
  • сравнение и сопоставление основных стратегий перехода на облачные службы Azure;
  • службы, доступные в Azure, в том числе службы вычислений, сетевые службы, службы хранения и безопасности.

Конкретные обучающие материалы по сертификации AZ-900 и сведения о том, как зарегистрироваться для прохождения экзамена, см. в статье Экзамен по основам Microsoft Azure AZ900.

Предварительные требования

Нет

Модули, включенные в эту схему обучения

Основные понятия, связанные с облачными вычислениями — принципы облачных вычислений

Узнайте об облачных вычислениях и о том, чем они могут быть полезны для вашего бизнеса.

Создание учетной записи Azure

В первую очередь для работы с Azure нужно зарегистрироваться. Вы можете зарегистрироваться напрямую на сайте Azure.com, с помощью представителя Майкрософт или партнера. Если вы не знакомы с Azure, вы можете зарегистрировать бесплатную учетную запись Azure, чтобы начать исследование с бесплатным кредитом 200 долларов США (USD) и бесплатными службами.

Основные облачные службы — введение в Azure

Для начала работы с Azure необходимо создать и настроить первый веб-сайт в облаке.

Основы облачных служб — архитектура на основе Azure и гарантии служб

Azure предоставляет глобальную сеть безопасных центров обработки данных, в которых можно развернуть ваши службы. Получите сведения о физической структуре Azure, о том, как обеспечивается избыточность и какие гарантии обслуживания предоставляет корпорация Майкрософт.

Основные Облачные службы — управление службами с помощью портала Azure

Ознакомьтесь с обзором компонентов и служб портала Azure и настройте портал в соответствии со своими потребностями.

Основные Облачные службы — варианты вычислений Azure

Узнайте, что такое вычислительные службы Azure и как они могут решать стандартные бизнес-задачи.

Основные облачные службы — варианты хранения данных Azure

В этом модуле мы изучим преимущества службы хранилища Azure перед локальным хранилищем.

Основные облачные службы — варианты сетевых подключений Azure

Для работы приложения или службы в облаке требуется быстрая и безопасная сеть. Узнайте о сетевом взаимодействии в Azure и о том, как оно помогает повысить устойчивость и снизить задержки.

Безопасность, ответственность и доверие в Azure

Рассмотрите основные понятия защиты инфраструктуры и данных при работе в облаке. Поймите свои обязанности и узнайте, что Azure делает для вас.

Применение и мониторинг стандартов инфраструктуры с помощью политики Azure

Дополнительные сведения об управлении в службах Azure.

Контроль и организация ресурсов Azure с помощью Azure Resource Manager

Используйте Azure Resource Manager для организации ресурсов, применения стандартов и защиты критически важных ресурсов от удаления.

Прогнозирование и оптимизация затрат на Azure

Расходы являются одним из самых важных аспектов использования облачных ресурсов, которые могут оказывать значительное влияние на ваш бизнес. В Azure доступно несколько средств, которые визуализируют расходы на облако. Придерживаясь наших рекомендаций, вы сможете сэкономить деньги.