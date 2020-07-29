Схема обучения

Вы заинтересовались облаком, но не знаете, какую именно пользу оно может вам принести? Вам стоит начать с этой схемы обучения.

В этой схеме обучения рассматриваются следующие темы:

основные понятия, связанные с облачными вычислениями: высокий уровень доступности, масштабируемость, эластичность, гибкость, отказоустойчивость и аварийное восстановление;

преимущества облачных вычислений в Azure: как с их помощью можно сэкономить время и деньги;

сравнение и сопоставление основных стратегий перехода на облачные службы Azure;

службы, доступные в Azure, в том числе службы вычислений, сетевые службы, службы хранения и безопасности.

Конкретные обучающие материалы по сертификации AZ-900 и сведения о том, как зарегистрироваться для прохождения экзамена, см. в статье Экзамен по основам Microsoft Azure AZ900.