Схема обучения

Основы Azure
Вы заинтересовались облаком, но не знаете, какую именно пользу оно может вам принести? Вам стоит начать с этой схемы обучения.
В этой схеме обучения рассматриваются следующие темы:
- основные понятия, связанные с облачными вычислениями: высокий уровень доступности, масштабируемость, эластичность, гибкость, отказоустойчивость и аварийное восстановление;
- преимущества облачных вычислений в Azure: как с их помощью можно сэкономить время и деньги;
- сравнение и сопоставление основных стратегий перехода на облачные службы Azure;
- службы, доступные в Azure, в том числе службы вычислений, сетевые службы, службы хранения и безопасности.
Конкретные обучающие материалы по сертификации AZ-900 и сведения о том, как зарегистрироваться для прохождения экзамена, см. в статье Экзамен по основам Microsoft Azure AZ900.
Предварительные требования
Нет
Модули, включенные в эту схему обучения
Узнайте об облачных вычислениях и о том, чем они могут быть полезны для вашего бизнеса.
В первую очередь для работы с Azure нужно зарегистрироваться. Вы можете зарегистрироваться напрямую на сайте Azure.com, с помощью представителя Майкрософт или партнера. Если вы не знакомы с Azure, вы можете зарегистрировать бесплатную учетную запись Azure, чтобы начать исследование с бесплатным кредитом 200 долларов США (USD) и бесплатными службами.
Для начала работы с Azure необходимо создать и настроить первый веб-сайт в облаке.
Azure предоставляет глобальную сеть безопасных центров обработки данных, в которых можно развернуть ваши службы. Получите сведения о физической структуре Azure, о том, как обеспечивается избыточность и какие гарантии обслуживания предоставляет корпорация Майкрософт.
Ознакомьтесь с обзором компонентов и служб портала Azure и настройте портал в соответствии со своими потребностями.
Узнайте, что такое вычислительные службы Azure и как они могут решать стандартные бизнес-задачи.
В этом модуле мы изучим преимущества службы хранилища Azure перед локальным хранилищем.
Для работы приложения или службы в облаке требуется быстрая и безопасная сеть. Узнайте о сетевом взаимодействии в Azure и о том, как оно помогает повысить устойчивость и снизить задержки.
Рассмотрите основные понятия защиты инфраструктуры и данных при работе в облаке. Поймите свои обязанности и узнайте, что Azure делает для вас.
Дополнительные сведения об управлении в службах Azure.
Используйте Azure Resource Manager для организации ресурсов, применения стандартов и защиты критически важных ресурсов от удаления.
Расходы являются одним из самых важных аспектов использования облачных ресурсов, которые могут оказывать значительное влияние на ваш бизнес. В Azure доступно несколько средств, которые визуализируют расходы на облако. Придерживаясь наших рекомендаций, вы сможете сэкономить деньги.